نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الفرنسي 2024-2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد متابعي الدوري الفرنسي لعودة منافسات المسابقة في موسمها الجديد والذي يستهل فيها باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه. ويخوض صاحب اللقب باريس سان جيرمان موسمه دون نجمه كليان مبابي بعد انتقاله للدوري الاسباني وتحديدا ريال مدريد. ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد الجولة الأولى والتي جاءت كالاتي:- الجمعة 16 أغسطس لوهافر- باريس سان جرمان • السبت 17 أغسطس بريست - مرسيليا رينس - ليل

موناكو - سانت اتيان

• الأحد 18 أغسطس

أوكسير- نيس مونبلييه- ستراسبورغ وأنجيه-لنس وتولوز- نانت رين - ليون