نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم طارق يقود هجوم طلائع الجيش ضد الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش تحت قيادة عبد الحميد بسيوني، بالإعلان عن تشكيلة لاعبيه استعدادا لمواجهة نظيره الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش ضد الزمالك

وتنطلق صارفة حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء اليوم، وتقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – محمد دياب – أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا - إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق.

وعلى مقاعد البدلاء: عماد السيد وخالد سطوحي وفارس حاتم وموسى دياوارا وعلي حمدي وكريم حلاوة وأحمد الشيخ وحميد ماو ومحمد حمدي زكي.