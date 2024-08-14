نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا بشأن العرض القطري لضم زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب لم يرد حتى الآن على العرض المقدم من نادي العربي القطري لضم أحمد سيد زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم. ينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يجعل هذا العرض ذو أهمية خاصة.

كواليس تجاهل الزمالك للعرض القطري

قدمت إدارة نادي العربي القطري عرضًا يبلغ قيمته 3 ملايين دولار لضم أحمد سيد زيزو، إلا أن نادي الزمالك رفض بيع اللاعب بهذا المبلغ. وأوضح المصدر أن العرض وصل بالفعل إلى مجلس إدارة الزمالك، لكنه لم يتلقَ ردًا حتى الآن، مما دفع مسؤولي نادي العربي إلى صرف النظر عن إتمام الصفقة.

فيما يتعلق بمستقبل زيزو، عقد اللاعب جلسة مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، حيث أوضح لبيب أنه لن يسمح برحيل زيزو إلا إذا تلقي النادي عرضًا بقيمة 8 ملايين دولار، نظرًا لأن زيزو يعد من أهم العناصر الأساسية في الفريق حاليًا.

في سياق آخر، يستعد فريق الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لمواجهة طلائع الجيش اليوم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة دوري نايل، والتي ستُقام على استاد القاهرة الدولي.