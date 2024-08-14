تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة زد في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق زد اف سي والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساء اليوم الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة زد

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي ، عمرو موسى، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، أمادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، سمير فكري، حسين فيصل، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته، عمرو سعداوي، ايزي ايميكا، يوسف الجوهري والثلاثي الناشئ حسام حسن، أحمد فؤاد، أحمد شرف.