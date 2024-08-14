نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر رغبة الزمالك في رحيل زياد كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤولو نادي الزمالك عن السبب وراء رغبة الإدارة في رحيل زياد كمال لاعب الفريق المعار من إنبي وعدم استمراره في الموسم المقبل.

وكان الزمالك قد تعاقد مع زياد كمال على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف موسم من إنبي في يناير الماضي.

سر رغبة الزمالك في رحيل زياد كمال

الزمالك ملزم بدفع مبلغ 10 مليون جنيها لإنبي في الموسم الجديد باقي قيمة إعارة زياد كمال.

إدارة الزمالك ترفض الأمر وترى أن النادي لم يستفد من اللاعب بالشكل الأمثل إلى جانب رغبة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق في رحيل زياد كمال وعدم استمراره.

وطلب مسئولو الزمالك من إنبي إنهاء إعارة زياد كمال وعودته إلى إنبي في الموسم المقبل.