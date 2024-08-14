صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان قد تكون في الأفق خلال الأيام المتبقية من فترة الانتقالات الصيفية الحالية. يسعى مانشستر يونايتد لتعزيز خط وسطه، بينما يبحث باريس سان جيرمان عن جناح جديد قبل إغلاق السوق.

صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان

وذكرت صحيفة "إنديبيندينت" البريطانية أن مانشستر يونايتد مرتبط منذ فترة بالتعاقد مع لاعب وسط باريس سان جيرمان، الأوروجوياني مانويل أوجارتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مفتاح هذه الصفقة المحتملة يكمن في عرض مانشستر يونايتد لجناحه جادون سانشو على باريس سان جيرمان، حيث سيُعرض عليه بنظام الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء، كجزء من الصفقة التي قد تُقنع النادي الفرنسي بالتخلي عن أوجارتي.

وكان باريس سان جيرمان قد أبدى في وقت سابق اهتمامًا بضم المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، لكن مانشستر يونايتد يعتبره لاعبًا أساسيًا ولا ينوي التفريط فيه.

من ناحية أخرى، يرى النادي الإنجليزي أن جادون سانشو، الذي لم يجد التفاهم الكامل مع مدربه إريك تين هاج، ويملك تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند، قد يكون الخيار الأنسب لإدراجه في الصفقة التبادلية مع باريس سان جيرمان.

بالنسبة لمانشستر يونايتد، فإن تعزيز خط الوسط الدفاعي يُعد أولوية قصوى، حيث يعتبرون أوجارتي الهدف الأساسي لهم، ويرتبط هذا الأمر بقناعة المدرب تين هاج بقدرات اللاعب صاحب الـ23 عامًا.