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النصر يسجل أول أهدافه أمام التعاون في السوبر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة -  

سجل أيمن يحيى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الهدف الأول لفريقه أمام نظيره التعاون في اللقاء الذي يجمع بينهم الآن بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وسجل أيمن يحيى الهدف الأول في الدقيقة 8 في مرمى التعاون لتصبح النتيجة 1/0 بالمباراة التي تجمع بين العالمي والتعاون.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والتعاون

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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