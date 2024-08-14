نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلائع الجيش يفوز بثلاثية على الزمالك في مبارة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره طلائع الجيش، بتقدم الجيش بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وانطلق الشوط الأول بإستحواذ وسيطرة من قبل لاعبي الفريقين، حيث نجح لاعب طلائع الجيش عمر السعيد بتسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة ال 25.

واستطاع لاعب الزمالك سامسون في الدقيقة ال 35، من تسجيل هدف التعادل للأبيض سكن شباك حارس طلائع الجيش.



كما نجح كريم طارق لاعب طلائع الجيش من تسجيل هدف التقدم والثاني لفريقه في الدقيقة ال 40.



كما نجح اللاعب محمد حمدي لاعب فريق طلائع الجيش في الدقيقة ال 74، من تسجيل الهدف الثالث لفريقه سكن شباك حارس مرمى الزمالك.