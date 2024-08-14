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أحمد جودة - القاهرة - وصل العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي، لإتمام انتقاله إلى نادي قطر.

واتفق نادي قطر مع نظيره الأهلي على ضم أحمد عبد القادر لتدعيم صفوفه، بعد موافقة الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري مارسيل كولر.

أحمد عبد القادر يصل الدوحة لإتمام انتقاله إلى نادي قطر

ومن المنتظر أن يخضع أحمد عبد القادر إلى الكشف الطبي على أن يقوم نادي قطر بإعلان الصفقة بشكل رسمي بعد اجتياز اللاعب للكشف الطبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره إنبي بعد قليل في إطار مباريات الجولة 33 من مسابقة الدوري الممتاز.