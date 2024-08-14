عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة أتلانتا في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأربعاء على ملعب "وارثو" في كأس السوبر الأوروبي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وأتالانتا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفخال، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، رودريجو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في كأس السوبر الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لكأس السوبر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق التونسي عصام الشوالي.