نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتأهل إلى نهائي السوبر السعودي بعد الفوز على التعاون بثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز الكبير والمستحق أمام نظيره التعاون بهدفين نظيفين في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

ملخص مباراة النصر والتعاون

وبدأت أحداث مباراة النصر والتعاون برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل أيمن يحيى الهدف الأول في الدقيقة 8 في مرمى التعاون وحاول التعاون التعادل ولكنه لم ينجح وانتهى الشوط الأول 1/0 وعاد كريستيانو رونالدو بالهدف الثاني في الدقيقة 57 صنع الغنام وكان التعاون قريب من الهدف الأول له بالمباراة ولكن انتهت 2/0 وتم طرد مارسيلو بروزوفيتش في اخر دقائق المباراة.