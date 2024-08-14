نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الدوري الإيطالي يقترب من الانتقال إلى أحد أندية السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية مساء اليوم، عن اقتراب انضمام نجم الدوري الإيطالي، إلى صفوف أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وبات النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب فريق روما الإيطالي، قريب من الانضمام إلى صفوف فريق القادسية السعودي خلال الميركاتو الحالي.

وكشف الصحفي سانتي أونا، المختص في سوق انتقالات اللاعبين، بأن فريق القادسية السعودي يرغب بقوة في الحصول على خدمات باولو ديبالا خلال هذا الصيف.

وأوضح الصحفي الشهير، أن إدارة القادسية السعودي ستثوم بسداد الشرط الجزائي في عقد ديبالا مع روما والبالغ 12 مليون يورو، أو التفاوض مع النادي الإيطالي بصفقة دائمة.

وأضاف سانتي، أن ديبالا سيوقع على عقد لمدة 3 سنوات حتى عام 2027، وسيحصل على راتب يبلغ 15 مليون يورو سنويًا.