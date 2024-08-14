ثروته تزيد نصف مليون يورو كل ليلة.. انتقال فينيسيوس جونيور إلى الدوري السعودي؟ (القصة الكاملة)

أحمد جودة - القاهرة - فينيسيوس جونيور

أشعل البرازيلي فينسيوس جونيور، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد العرض الذي وصله من أندية الدوري السعودي. وتهتم العديد من أندية السعودية بالتعاقد مع لاعبين من الطراز الرفيع وذلك بهدف تعزيز مستوى فرق الدوري السعودي إلى جانب لفت النظر نحوه من كل مكان من أجل متابعته، وظهر ذلك بشكل واضح بعدما بدأوا بالتعاقد مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني وغيرهم من الأسماء المميزة. تفاصيل العرض المقدم من الدوري السعودي لضم فينسيوس جونيور وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية أن نادي الأهلي السعودي يضع مهاجم ريال مدريد كهدف أساسي ويهتم بالتعاقد معه من أجل تعزيز صفوفه خلاله الفترة القادمة. ولكن المفاجأة ليست في عرض الأهلي لضم جونيور وهو ما تقوم به جميع الأندية لتعزيز صفوفها، بل المفاجأة تتمثل في أن الأهلي قرر تحطيم أي عرض وتقديم عرض خرافي للاعب الفريق الملكي كي ينضم إليه. ويتقاضى جونيور مع ريال مدريد 100 مليون يورو في الخمس مواسم، بمعنى أن يومه في الريال يبلغ 55 ألف يورو، وهو ما سعى نادي الأهلي لتخطيه وتحطيمه.

وأكدت التقارير أن الموهبة البرازيلية حصلت على عرض من الدوري السعودي بمليار يورو في الخمس مواسم، ما يعنى أن يومه سيكون أكثر من نصف مليون يورو.

وفي حال قبل صاحب الـ24 عاما العرض الذي قدمه الفريق السعودي لن يكون أمامه شيء سوى جمع المال، حيث أنه كل يوم سينام ويستيقظ على زيادة نصف مليون يورو حتى تنقضي الخمس مواسم.

هل يرحل فينيسيوس جونيور عن ريال مدريد؟

وفي صدد ذلك قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي أن ذلك مجرد أحاديث صحفية وليس لها صحة من الأساس وأن اللاعب لا يركز إلا في مستقبله مع ريال مدريد الفترة القادمة.

يذكر أنه في حال قبل جونيور مغادرة الملكي وقرر الأهلي ضمه سيكون على النادي دفع قيمة شرطه الجزائي والتي تبلغ قيمته مليار يورو.

أرقام فينسيوس مع ريال مدريد

ووصل فينيسيوس جونيور لصفوف ريال مدريد مقابل 45 مليون يورو قادما من نادي فلامنجو البرازيلي في عام 2018.

وشارك النجم البرازيلي في 263 بجميع البطولات، سجل خلالها 93 هدفا، وتوج بالعديد من البطولات على رأسها دوري أبطال أوروبا مرتين.