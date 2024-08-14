نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤتمر صحفي للإعلان عن سفر بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد اللجنة البارالمبية المصرية مؤتمرًا صحفيًا يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن التفاصيل الكاملة لسفر البعثة المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.

بعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024

سيحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة. وخلال المؤتمر، سيقدم الدكتور حسام الدين مصطفى معلومات تفصيلية حول سفر البعثة إلى باريس للمشاركة في البارالمبياد، بينما سيتناول الكابتن عماد رمضان، مدير البعثة، تفاصيل الإقامة والترتيبات الإدارية.

تستعد اللجنة البارالمبية المصرية للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، التي ستقام في العاصمة الفرنسية خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري. وتشارك مصر في هذا الحدث الرياضي بـ54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، وهي: رفع الأثقال، ألعاب القوى، الكرة الطائرة جلوس، كرة الهدف، السباحة، تنس الطاولة، الباراتايكوندو، البوتشيا، التجديف، والكياك.

من الجدير بالذكر أن مصر حققت في مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية 184 ميدالية متنوعة، بواقع 49 ميدالية ذهبية، و68 ميدالية فضية، و67 ميدالية برونزية.