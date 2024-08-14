نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة التحكيم الرياضية ترفض دعوى هشام حطب بإلغاء قرار الأولمبية بتعيين لجنة لإدارة اتحاد الفروسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة التحكيم الرياضية "كاس" حكمًا برفض الدعوى المقدمة من هشام حطب، والتي طالب فيها بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية المصرية بتعيين لجنة لإدارة اتحاد الفروسية.

محكمة التحكيم الرياضية ترفض دعوى هشام حطب

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت سابقًا عن قرارها بإيقاف هشام حطب، رئيس الاتحاد المصري للفروسية، وذلك بسبب وجود مخالفات مالية داخل الاتحاد.

كما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية المصرية سبب سحب الثقة من هشام حطب، الذي كان يشغل منصب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الفروسية في نفس الوقت.

وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى المرفوعة وتغريم هشام حطب مبلغ 1000 فرنك سويسري لتغطية المصاريف القضائية.

وبعد قرار إيقاف هشام حطب من قبل وزير الرياضة، قررت اللجنة الأولمبية سحب الثقة منه وتعيين ياسر إدريس كبديل له.