نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. وسام أبو علي هداف الدوري المصري الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصد وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي جائزة هداف الدوري المصري وذلك برصيد 18 هدف منذ الانضمام في الانتقالات الشتوية.

وكان أبو علي قد دخل في منافسة قوية أمام كلا من فيستون ماييلي لاعب بيراميدز وحسام أشرف بلدية المحلة.

وخرج لاعب البلدية أولًا من المنافسة، لتكون المنافسة بين مايلي وأبو علي.

فيستون ماييلي يفشل في التسجيل

ولم يسجل فيستون ماييلي في مباراة اليوم أمام الداخلية والذي حسمها أصحاب القمصان السماوية بهدف مروان حمدي.

ويعد وسام أبو علي أول هداف منضم في شهر يناير ويحرز لقب هداف الدوري.

ويذكر أن الأهلي حسم اللقب للمرة 44 في تاريخه بعد الفوز أمام سموحة بهدف نظيف.