أحمد جودة - القاهرة - رسميا .. الترسانة يتعاقد مع "ريڤو" المحلة

نجح مجلس إدارة نادي الترسانة في التعاقد مع اللاعب "أحمد رفعت" - ريڤو، جناح أيمن غزل المحلة لمدة ثلاث سنوات بعد مفاوضات قوية مع إدارة غزل المحلة انتهت بالاتفاق على بنود التعاقد.

حيث سيحصل غزل المحلة على (500) ألف جنيه على دفعتين نظير الإستغناء عن اللاعب، وفي حالة صعود الترسانة للدوري الممتاز سيحصل غزل المحلة على (250) ألف جنيه إضافية.

ونجح الترسانة في الصعود لدوري المحترفين بعد احتلاله قمة مجموعة الصعيد بدوري القسم الثاني، وتأهل أيضا للدورة الرباعية "الترقي" المؤهلة للدوري الممتاز مع حرس الحدود ومنتخب السويس وسبورتنج ووالدتي تأهل منها الحرس لدوري نايل.