عاجل.. أول تعليق من مبابي بعد فوزه بالسوبر الأوروبي مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، سعادته الغامرة بتحقيق أول ألقابه مع الفريق الملكي بتحقيق كأس السوبر الأوروبي على حساب أتلانتا الإيطالي.

تصريحات مبابي عقب الفوز بأول ألقابه مع ريال مدريد

حقق ريال مدريد، لقب كأس السوبر الأوروبي بفوزه على أتلانتا بطل اليوروباليج بهدفين نظيفين، أحرزهما فالفيردي وكيليان مبابي.

سجل مبابي، ظهوره الأول مع ريال مدريد في مواجهة أتلانتا واستطاع أن يسجل الهدف الثاني لفريقه من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بالدقيقة “68”.

وقال مبابي في حديثه عقب نهاية المباراة: "لقد أحببت اللعب مع الجميع، جميعهم لاعبون رائعون. لدينا أفضل اللاعبين ونحن متأكدون من أننا سنتحسن وأنا أولًا".

وأضاف مبابي قائلًا: “نحن ريال مدريد وليس لدينا حدود، لقد كنت أنتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة، أن ألعب بهذا القميص، بهذا الشعار، من أجل هؤلاء المشجعين”.

وواصل: "أنا سعيد لأنني سجلت، ولكنني أعلم أن هناك بعض الأشياء التي يجب أن أفعلها بشكل أفضل".