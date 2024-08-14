نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أولى تصريحات أنشيلوتي بعد تتويج ريال مدريد بالسوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، رسالة خاصة إلى لاعبي فريقه بعد التتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي على حساب أتلانتا الإيطالي.

توج ريال مدريد، بلقب كأس السوبر الأوروبي عقب فوزه على أتلانتا الإيطالي بهدفين نظيفين، سجلهما فيدي فالفيردي وكيليان مبابي.

أنشيلوتي يشكر لاعبي ريال مدريد

قال أنشيلوتي في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "يجب أن نشكر اللاعبين الذين وصلوا قبل أسبوع لأنهم وصلوا في حالة جيدة جدًا".

وتابع أنشيلوتي: "لقد فاز أتلانتا بمبارزات أكثر منا في الشوط الأول. في الشوط الثاني كان لدينا مساحات أكبر، ورودريجو ومبابي وفينيسيوس كانوا جيدين جدًا".

وأضاف: "الشوط الأول كلفهم الكثير، لقد دفعوا ثمن المجهود وفي الشوط الثاني كنا أفضل".

وواصل: "شرف وامتياز. أن أعيش هذه الليالي هنا، معاناة ولكن أيضًا منتصرة".