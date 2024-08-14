نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. والد يامين لامين يواجه الموت بعد تعرضه للطعن في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، عن تعرض والد لامين يامال نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى عملية طعن أمس الأربعاء في موقف للسيارات في بلدة ماتارو بمدينة برشلونة.

والد لامين يامال يتعرض للطعن

وأكدت صحيفة "ماركا الإسبانية"، أن منير النصراوي والد النجم الصاعد لبرشلونة وبطل أوروبا 2024، تعرض إلى عدة طعنات من قبل شخص وسط بلدة ماتارو ليتم نقله على جناح السرعة إلى أحد المستشفيات فيما وصفت المصادر ذاتها حالته بالمستقرة بعد مغادرة المستشفى والعودة إلى المنزل.

وتداول رواد السوشيال ميديا حول العالم، خبر تعرض والد يامال للطعن على نطاق واسع عبر منصات التواصل، فيما لا تزال الأخبار متضاربة بشأن أسباب الحادثة وملابساتها، فضلًا عن مستجدات تطور الحالة الصحية لوالد لامين يامال النجم الإسباني.

وقالت صحيفة "فانجارديا الإسبانية"، أن الحادثة قد تكون نتيجة شجار بين والد يامال والشخص الذي طعنه، كما أكدت أن الأمر يعود إلى تصفية حسابات سابقة بين الطرفين.

وأضافت: "تعمل الشرطة الإسبانية على التحقيق في الحادثة للوقوف على ملابساتها والقبض على المشتبه به في عملية الطعن".