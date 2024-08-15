نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول رد من خالد بيبو بعد أنباء رحيله عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي عن مصيره مع المارد الأحمر خلال الفترة القادمة، بعد أنباء رحيله عن الفريق.

وتحدث بيبو خلال تصريحات تليفزيونية، بأنه سعيدا جدا بتحقيق بطولة الدوري المصري هذا الموسم، مشيرا إلى أن تحقيق اللقب كان صعبا للغاية هذا الموسم، ولكن اللاعبين أظهروا قوة حقيقية.

وأعرب خالد بيبو، عن سعادته بالمستوى المميز الذي ظهر به الفلسطيني وسام أبو علي خلال مباريات الدوري، وأكد أن جميع اللاعبين قدموا مستويات مميزة.

وبسؤاله عن أنباء رحيله عن الفريق، أوضح خالد بيبو أنه معتاد على هذا النوع من الأقاويل ويتعامل معها بصلابة وصلابة، مؤكدًا بأنه ملتزم بواجبه في النادي وستأتي اللحظة التي يرحل فيها بموافقة الاهلي.

واختتم بيبو، أنه مستمر رفقة القلعة الحمراء فس منصبه حتى إشعار آخر، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يرحل في أي وقت وفقا لتوجيهات إدارة النادي.