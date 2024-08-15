نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 15- 8- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الوطن العربي، معرفة مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، خلال السطور التالية، مواعيد مباريات اليوم الخميس في جميع البطولات المحلية والدولية.

وتقام مباراتان فقط اليوم الخميس في أولى جولات الدوري الإسباني، حيث سيواجه أتلتيك بيلباو نظيره خيتافي ويلتقي ريال بيتيس مع نظيره جيرونا.

مواعيد مباريات اليوم الخميس

أتلتيك بيلباو × خيتافي: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ريال بيتيس × جيرونا: في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الخميس، عبر قنواتها.