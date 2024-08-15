عاجل.. فلورنتينو بيريز يعلق على هدف مبابي الأول مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - علق فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، على ظهور كيليان مبابي الأول بقميص الفريق الملكي في لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام أتلانتا الإيطالي.

بيريز: رأيت مبابي سعيدًا بهدفه الأول مع ريال مدريد

توج ريال مدريد، بلقب كأس السوبر الأوروبي بعد فوزه على حساب أتلانتا الإيطالي بهدفين نظيفين سجلهما فيدي فالفيردي وكيليان مبابي.

وقال بيريز في تصريحاته عقب التتويج بكأس السوبر: “إنه انتصار ولقب سيمنحاننا الكثير من الطاقة لموسم طويل ومعقد لقد رأيته (مبابي) سعيدًا جدًا بتسجيل هدفه الأول بقميص ريال مدريد”.

وتابع قائلًا: "ليس من السهل الظهور لأول مرة بهذه الطريقة، والدخول بهذه الحالة الجيدة سيمنحه الشجاعة لتقديم موسم جيد".

وأضاف: "عندما تخرج للفوز بالقوة والحافز الذي خرجنا به في الشوط الثاني، فمن الطبيعي أن نحقق الفوز، لقد سجلنا هدفين وكان من الممكن أن يكونا أكثر".