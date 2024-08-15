محمود عاشور: أحظى بتقدير كبير من لجنة الحكام بالكاف.. وهدفي التواجد في مونديال الأندية 2025

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الحكم الدولي محمود عاشور، سعادته بالدعم الكبير الذى يحظى به في الفترة الأخيرة بعدما نال ثقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وأدار العديد من المباريات الهامة، متمنيا اختيار لجنة حكام جيدة في الموسم المقبل لإعادة الثقة والهيبة للتحكيم المصري.

محمود عاشور: هدفي التواجد في مونديال الأندية 2025

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس: "جمال علام تحدث معي فور وصوله إلى باريس، واتصل بي مرة واحدة ووعدني بتكرار الاتصالات لكنه انشغل ذلك، ولم يتصل بي أحد لتهئنتي بعد الاولمبياد بشكل رسمي من جانب لجنة الحكام".

وأضاف: "مهدي عبيد اتصل بي من أجل الاستفادة من خبراتي خلال معسكر الحكام بالاتحاد الإفريقي، والجميع يُقدرني داخل الكاف".

وواصل: "مكمل مسيرتي في التحكيم، وهدفي المشاركة في مونديال الأندية 2025 بالأندية، ونمتلك حكام مميزين مثل امين عمر ومحمد معروف واحمد حسام طه، وهم لا يقلوا عن أبرز الحكام في العالم، بل ويتفوقوا على بعض الحكام الذين خاضوا الاولمبياد مؤخرا".

وزاد: "ابراهيم نور الدين تواصل معي مرتين وانا في باريس، وهو صديقي واتوقع نجاحه داخل لجنة الحكام وهو كادر اداري جيد".