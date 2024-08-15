نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق أولى جولات الدوري الإسباني مساء اليوم الخميس الموافق الخامس عشر من شهر أغسطس الجاري، حيث ستقام مباراتين فقط، الأولى بين أتلتيك بيلباو وخيتافي، والثانية ريال بيتيس ضد جيرونا.

ويلتقي أتلتيك بيلباو مع نظيره خيتافي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "سان ماميس"

ويستضيف ريال بيتيس نظيره جيرونا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ملعب "بينيتو فيارمين".

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الخميس في الدوري الإسباني

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الخميس، عبر قنواتها.