نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ وأولم في كأس ألمانيا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في مواجهة قوية أمام نظيره أولم، وذلك في إطار منافسات نهائي بطولة كأس ألمانيا في موسمه الحالي 2023-2024.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد أولم في كأس ألمانيا

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد أولم؛ مساء اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي

ويسعى فريق بايرن ميونخ الألماني، بالتتويج ببطولة كأس ألمانيا في بداية الموسم 2024، لمصالحة جماهيره بعدما فشل بالتتويج ببطولة الدوري الألماني في الموسم المنقضي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد أولم في كأس ألمانيا

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباراة كأس ألمانيا بين فريقي بايرن ميونخ ضد أولم، مساء اليوم الخميس داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.