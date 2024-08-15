نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاح يقود الريدز.. موعد مباراة ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق إيبسويتش تاون، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح مع نظيره إيبسويتش تاون، يوم السبت المقبل الموافق 17 أغسطس الجاري، وذلك في تمام الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي، على ملعب بورتمان رود معقل إيبسويتش تاون.

وتعد مباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون، ستشهد مواجهة مصرية خالصة بين محمد صلاح ومواطنه سام مرسي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.