نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات جديدة.. هل يرحل زيزو عن الزمالك هذا الصيف ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب يدرس تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

مستقبل زيزو مع الزمالك

تلقى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، العديد من العروض الخليجية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد مستواه في أولمبياد باريس 2024.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: الاتجاه الأقرب في نادي الزمالك في الفترة الحالية هو تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو وغلق الباب أمام فكرة رحيله بعد عرض نيوم السعودي.

وأضاف: من الأرجح بقاء زيزو مع فريق الزمالك وتجديد عقده مع النادي بالشكل الذي يليق به في الفترة المقبلة.