نادر السيد يوصي ببقاء حارس الزمالك ويعترض على عودة بن شرقي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد نادر السيد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالب بحسم ملف تجديد عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

تصريحات نادر السيد عن عواد

ينتهي عقد محمد عواد مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث يعد ملف تجديد عقده حتى الآن شائكا مع مجلس إدارة الفريق.

وقال نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق عبر تصريحات تلفزيونية: “أطالب إدارة الزمالك بالتجديد لمحمد عواد لأنه كان من أهم أسباب الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الحالي ولعب دورًا كبيرًا”.

وأضاف السيد: “أرفض عودة بن شرقي للزمالك في الفترة المقبلة بسبب راتبه السنوي الضخم في حال عودته رسميًا”.