نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مبابي سيسجل 50 هدفًا؟.. رد مثير من مدرب ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، على إمكانية تسجيل مهاجمه الفرنسي الجديد كيليان مبابي 50 هدفًا بالموسم الجديد.

أنشيلوتي: مبابي يمكنه تسجيل أكثر من 50 هدفًا

سجل مبابي، هدفًا في ليلة تتويج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الأوروبي بالفوز على أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد.

وجاء هدف ريال مدريد الأول بتوقيع فيدي فالفيردي، قبل أن يسجل الوافد الجديد مبابي الهدف الثاني في شباك أتلانتا الإيطالي.

وقال أنشيلوتي في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "مبابي سيسجل 50 هدفًا؟ هو لديه الجودة المطلوبة لتسجيل أكثر من ذلك".

تابع: "بيلينجهام، فينيسيوس، مبابي ورودريجو؟ من الصعب للغاية مقارنة هذا الفريق بفريق 2014. لقد كنا رائعين مع بيل وبنزيما ورونالدو، كان ذلك الهجوم مذهلًا".

وواصل: "كيليان مبابي يتمتع بجودة كبيرة، لقد عمل بشكل جيد تعاون وقام بمساعدة الدفاع اليوم".