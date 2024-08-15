الأهلي يتحرك لتعديل عقد نجمه بعد تألقه

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أحمد جودة - القاهرة - ترغب إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في تعديل عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، بعدما تألق بشكل لافت للنظر مع المارد الأحمر في الموسم الحالي.

الأهلي يوافق على تعديل عقد مروان عطية

وأكد الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي يتحرك لتعديل عقد اللاعب مروان عطية نجم خط وسط الفريق".

وتابع:" جاء قرار النادي الأهلي بتعديل عقد مروان عطية، بعدما بات لاعبا أساسيا في صفوف الفريق، ونظرا لتألقه في الفترة الأخيرة".

واختتم:" مروان عطية كان يحصل على 7 ملايين جنيه في الموسم الواحد مع النادي الأهلي، ولكن سيتم تعديل عقده وزيادة هذا الرقم".