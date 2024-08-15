ماذا قال مبابي بعد أول أهدافه بقميص ريال مدريد؟

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أحمد جودة - القاهرة - علق كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد الفرنسي، على ظهوره الأول الرسمي مع الفريق والتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي. سجل مبابي هدفًا في فوز ريال مدريد على أتالانتا 2-0، ليقود فريقه للفوز باللقب، وهو الهدف الأول له مع النادي الملكي.

أول تعليق من مبابي بعد هدفه الأول بقميص ريال مدريد

في تصريحاته التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية، قال مبابي: "كانت ليلة رائعة. لقد انتظرت هذه اللحظة طويلًا، اللعب بقميص ريال مدريد، تحت هذا الشعار، من أجل هؤلاء المشجعين... أنا في غاية السعادة."

وأضاف: "الهدف الذي سجلته مهم بالنسبة لي، فبصفتي مهاجمًا، كنت أرغب بشدة في اللعب لهذا الفريق، الذي يتعين علينا دائمًا الفوز به."

وعن مشاعره بعد المباراة، أشار مبابي: "أنا في قمة السعادة. لدينا أفضل اللاعبين في جميع المراكز، ورغم ذلك، علينا الاستمرار في التحسن، وأنا أول من سيسعى لتحقيق ذلك."

وفيما يتعلق بإمكانية تسجيل 50 هدفًا هذا الموسم، أكد مبابي: "نحن ريال مدريد، ولذا لا يهم إذا كنت سأحرز خمسين هدفًا أو لا. إذا تمكنت من تسجيل خمسين هدفًا، فذلك سيكون رائعًا، لكن الأهم هو تحقيق الانتصارات، نحن دائمًا نسعى لتحقيق المزيد."