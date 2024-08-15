نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك يصدم بن شرقي.. ماذا قال؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالب بحسم ملف تجديد عقد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" أطالب إدارة الزمالك بالتجديد لمحمد عواد لأنه كان من أهم أسباب الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الحالي ولعب دورًا كبيرًا".

وأضاف السيد: " أرفض عودة بن شرقي للزمالك في الفترة المقبلة بسبب راتبه السنوي الضخم في حال عودته رسميًا ".