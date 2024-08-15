نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الزمالك يستقر على فسخ عقد أحد لاعبيه.. والاتفاق تم مع اللاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك عن اتفاق بين إدارة النادي ولاعب الفريق الأول لكرة القدم، محمد أشرف روقا، على فسخ عقده بالتراضي. يأتي ذلك بعد فترة امتدت لخمس سنوات قضاها اللاعب داخل جدران نادي الزمالك.

الزمالك يفسخ عقد روقا

أكد المصدر أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قد اتفق مع محمد أشرف روقا على إنهاء التعاقد بالتراضي، ليغادر اللاعب الفريق مع نهاية الموسم الحالي.

أضاف المصدر أن المدير الفني للفريق، البرتغالي جوزيه جوميز، قد أعطى الضوء الأخضر لرحيل روقا، نظرًا لعدم احتياج الفريق لخدماته في الموسم المقبل.

جاء ذلك بعد أن لم يُقنع جوميز باللاعب الجديد زياد كمال، الذي انضم للفريق بداية الموسم الحالي، وطلب توفير بديل مناسب.

وأشار المصدر إلى أن محمد أشرف روقا يمتلك عدة عروض من أندية محلية في الدوري المصري، إلا أنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأنها حتى الآن.

اللاعب، البالغ من العمر 31 عامًا، يرغب في العودة للمشاركة بانتظام في المباريات بعد فترة من الابتعاد عن التشكيل الأساسي تحت قيادة جوزيه جوميز.