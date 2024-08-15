مركز براعم "التايكوندو" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبه ببورسعيد

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أحمد جودة - القاهرة - تستمر تدريبات مركز التايكوندو بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد، مرانهم الأسبوعي بنادى التوكيلات الملاحية.

مركز براعم "التايكوندو" يواصل تدريباته

حيث أدي لاعبو ولاعبات الفريق متعدد المراحل السنية تدريباتهم تحت إشراف الكابتن ابراهيم صبري المدير الفني والكابتن علي رضا، بحضور الدكتور احمد صادق، من الادارة المختصة، وائل المحلاوي، المشرف العام على المشروع.

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية.

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديرية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، وياسمينا السيد، اداري المشروع.