نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سبب تأجيل تسليم الأهلي درع الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف شريف صالح عضو رابطة الأندية، عن سبب تأخر تسليم درع الدوري المصري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، وتحدث عن إمكانية تشفير إذاعة مباريات دوري نايل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراته الأخيرة في الدوري المصري وختام هذا الموسم أمام نظيره مودرن سبورت في المواجهة التي تقام يوم السبت المقبل، بعدما حسم الدوري وحصد على لقبه للمرة الـ 44.

وأفصح شريف صالح عبر تصريحاته على أون تايم سبورتس 2 قائلا: " تأخير تسليم درع الدوري بناء على رغبة الأهلي سيتم تسليم، وسيتم تسليمه عقب نهاية الموسم".

وأستكمل حديثه: "وبخصوص تشفير الدوري، هو اقتراح خاص بثروت سويلم ولم يتم عرضه على رابطة الأندية، واوضح أنه سيعرضه على مجلس النواب".

واختتم حديثه: "هذا الأمر ليس مرتبط برابطة الأندية فقط بل إنه مرتبط بجوانب اجتماعية واقتصادية، وتشترك فيه جهات عديدة، ربما نفكر في تطبيقه".