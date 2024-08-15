نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق سليمان يدعم استعدادات بورفؤاد للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص طارق سليمان، مدرب عام منتخب مصر ونجم النادي المصري سابقا، على متابعة استعدادات فريق بورفؤاد للموسم الجديد، في خطوة تعكس حرصه على دعم الأندية التي ساهمت في مسيرته الكروية.

ويعتبر سليمان أحد أبناء النادي ورموزه البارزة، مما يجعل زيارته ذات طابع خاص.

رافق سليمان خلال زيارته للجهاز الفني بقيادة الكاب سامر عبد الرحمن، حيث قام بتقديم بعض النصائح والتوجيهات التي من شأنها رفع كفاءة الفريق وتجهيزه لمواجهة تحديات الموسم المقبل.

أثنى طارق على الجهود المبذولة من قبل الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أهداف النادي.

وشهدت الزيارة تفاعلا كبيرا من قبل اللاعبين، الذين أبدوا سعادتهم بوجود أحد رموز النادي بينهم.