نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بورفؤاد يفوز على منتخب الإسماعيلية 0/4 في مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق بورفؤاد فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0 على منتخب الإسماعيلية، في المباراة الودية ضمن إطار استعداداته للموسم الجديد والتي أقيمت على ملعب الأكاديمية البحرية ببورفؤاد.

شهدت المباراة سيطرة واضحة من فريق بورفؤاد منذ البداية، حيث تمكن من فرض أسلوبه على أرض الملعب، وترجم هذه السيطرة إلى أهداف متتالية أظهرت جاهزية الفريق للمنافسة في الموسم القادم.

أبدى الجهاز الفني لبورفؤاد بقيادة سامر عبد الرحمن رضاه عن أداء اللاعبين، مشيدًا بالروح العالية والانضباط التكتيكي الذي أظهروه خلال المباراة.

أثنى سامر عبد الرحمن على التناغم بين خطوط الفريق، مما ينبئ بمستوى جيد في المباريات الرسمية المقبلة.

حضر هذه المباراة طارق سليمان مدرب عام منتخب مصر ونجم النادي المصري سابقا لمتابعة استعدادات فريق طيور النورس للموسم الجديد.