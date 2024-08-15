بوتشيتينو يقترب من العودة إلى التدريب بعد الرحيل عن تشيلسي

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لنادي تشيلسي، من العودة إلى عالم التدريب بعد رحيله عن "ستامفورد بريدج" قبل بضعة أشهر.

بوتشيتينو يقترب من العودة إلى التدريب

آخر تجربة لبوتشيتينو مع تشيلسي لم تكن ناجحة، إذ عانى الفريق من تراجع في النتائج والأداء خلال الموسم الماضي، ما أدى إلى رحيله بعد موسم واحد فقط.

لكن تطورات جديدة ظهرت في مستقبل بوتشيتينو، حيث كشف خبير سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "X" أن المدرب الأرجنتيني حدد وجهته المقبلة.

وفقًا لرومانو، وافق بوتشيتينو على تولي تدريب منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، وسيقود الفريق في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام على أرضه وبين جماهيره.

كانت هناك العديد من الأسماء المرشحة لتدريب منتخب أمريكا، مثل يورجن كلوب وبيب جوارديولا، للمشاركة في هذه البطولة العالمية التي تقام بعد أقل من عامين.

بهذا القرار، ستكون هذه التجربة التدريبية الأولى لبوتشيتينو مع المنتخبات الوطنية، حيث كانت جميع تجاربه السابقة في التدريب مع الأندية.