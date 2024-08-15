نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشاهدة تريزيجيه.. موعد مباراة طرابزون سبور ورابيد رافيينا في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي طرابزون سبور التركي مع نظيره فريق رابيد رافيينا النمساوي اليوم الخميس الموافق 15 أغسطس الحالي في لقاء حاسم بينهم ضمن منافسات إياب الدور الثالث من المراحل الإقصائية.

موعد مباراة طرابزون سبور ورابيد رافيينا

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة طرابزون سبور ورابيد رافيينا مساء الخميس في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة طرابزون سبور ورابيد رافيينا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.