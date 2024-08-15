نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. جيرونا يتعاقد مع صفقة قوية من الدوري الأسكتلندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جيرونا الإسباني عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع المهاجم المقدوني بويان ميوفسكي لاعب أبردين إف سى الأسكتلندي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية. جيرونا يضم بويان ميوفسكي ووقع المقدوني ميوفسكي علي عقود انتقاله إلي الفريق الإسباني حتي يونيو 2028، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية. ووفقًا للتقارير الإسبانية، فإن قيمة انتقال ميوفسكي إلي جيرونا بلغت 6.8 مليون جنيه إسترليني. وشارك المهاجم المقدوني البالغ من العمر 25 عاما مع فريق السابق " ابردين" الموسم الماضي في 53 مباراة، أحرز خلالهم 26 هدف، وصنع 4 تمريرات حاسمة.