نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول يوافق على اللعب لـ برشلونة.. وعقبة تقف في طريق الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على موقف الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي من فكرة الإنضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني في فترة الميركاتو الصيفي.

برشلونة يضع عينه على لويس دياز

أوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة وضع عينه على دياز كبديل للإسباني نيكو ويليامز نجم أتلتيك بلباو ليصبح الخيار الأول بعد تردده في الوصول النادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن لويس دياز منجذب لفكرة اللعب في صفوف برشلونة وهو من عشاق برشلونة بالفعل ويريد إتمام الأمر بانضمامه إلى صفوف البرسا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة على علم بما يريد لويس دياز فعله وبوضعه داخل ليفربول على الرغم من عدم تحرك البرسا من الأساس للتعاقد معه.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن والد لويس دياز أكد بنفسه أن دياز يشجع برشلونة ويحلم باللعب في صفوفه خلال تصريحات صحفية في عام 2023 مما يسهل عملية المفاوضات للحصول على خدماته إلا أن الوضع الاقتصادي قد يقف عقبة في طريق الصفقة في الوقت الحالي.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن دياز البالغ من العمر 27 عامًا يرتبط بعقد مع إدارة ليفربول يصل لخط النهاية في يونيو 2027 ويظن برشلونة أن ليفربول سيطلب أكثر من 58 مليون يورو مقابل التنازل عن بطاقته وهو رقم لا يستطيع البرسا دفعه في فترة الميركاتو الصيفي.