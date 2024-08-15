نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كل ما تريد معرفته عن صفقات النصر والاتحاد والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتساءل العديد من الجمهور في كل مكان خلال الساعات الأخيرة عن صفقات النصر والاتحاد والأهلي في سوق الانتقالات الصيفي الحالي، 2024 والذي يشهد ترقب كبير.

كل ما تريد معرفته عن صفقات النصر والاتحاد والأهلي

ويهتم كل نادي من أندية دوري روشن للمحترفين بفكرة التعاقد مع نجوم جديدة وذلك من أجل تعزيز الفريق في الفترة المقبلة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر التقرير الصفقات التي أجراها كل من نادي النصر ونادي الاتحاد ونادي الأهلي بهدف تعزيز صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

صفقات الاتحاد في ميركاتو 2024

أحمد الغامدي قادم من الاتفاق بقيمة 7.36 مليون يورو

حامد الشنقيطي قادم من الشباب مجانًا

سعد آل موسى قادم من الاتفاق والمبلغ غير معلن

حسام عوار قادم من روما بمبلغ 12 مليون يورو

صالح الشهري قادم من الهلال في صفقة انتقال حر

معاذ فقيهي قادم من الهلال بقيمة 1.2 مليون يورو

موسى ديابي قادم من أستون فيلا بقيمة 60 مليون يورو

بريدراج راجكوفيتش قادم من ريال مايوركا بمبلغ 8 مليون يورو

صفقات النصر

بينتو كريبسكي قادم من أتلتيكو باراناينسي مقابل 18 مليون يورو