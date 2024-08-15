نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيردر بريمن الألماني يعلن رحيل نابي كيتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد نادي فيردر بريمن الألماني لكرة القدم، رحيل الغيني نابي كيتا، لاعب وسط الفريق، والبالغ من العمر 29 عاما، والذي جرى إيقافه منذ أبريل الماضي.

وقال النادي الألماني: "نابي كيتا لن يعود لتدريبات الفريق استعدادا لبطولة الدوري الألماني، لكنه سيواصل التدرب منفردا متطلعا لتحد جديد".

من جانبه، قال كليمنس فريتز، المدير الرياضي بالنادي، إن النقاش مع اللاعب كان منفتحا، وتم اتخاذ قرار مشترك، يعد ملائما لكل الأطراف، مضيفا أن وضع اللاعب داخل الفريق لم يتغير لذلك فهو يتطلع لتحد جديد.

وفي أبريل الماضي، أعلن فيردر بريمن إيقاف كيتا حتى نهاية الموسم، كما فرض عليه غرامة كبيرة، وقرر أن لا يتدرب اللاعب مع الفريق ولم يعد جزءا من الفريق الأول.

وأوضح بريمن في بيانه مبررا استبعاد كيتا: "لن نتسامح مع سلوك نابي، لقد خذل الفريق في قترة صعبة بسبب نتائجنا الأخيرة ووضع مصالحه الخاصة فوق مصلحة الفريق".