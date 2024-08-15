نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. النيابة تأمر بإحالة فتوح للجنايات والأهلي يحدد موعد وصول بن رمضان إلى القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

فليك يمنع برشلونة من بيع هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تقدم الألماني هانز فليك المدير الفني لبرشلونة بطلب عاجل على طاولة إدارة النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا بشأن مستقبل أحد من اللاعبين في صفوف البرسا.

لفتت صحيفة سبورت الإسبانية أن فليك يستعد لبداية مشواره التدريبي مع برشلونة عندما يحل البرسا ضيفًا ثقيلًا على فالنسيا في ملعب المستايا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني مساء السبت المقبل.

مصدر لـ "دوت الخليج": برشلونة لن يحاول مرة أخرى التعاقد مع نيكو ويليامز

أكد مصدر داخل نادي برشلونة الإسباني، أن البلوجرانا لم يعود مرة أخري لمحاولة التعاقد مع نيكو ويليامز، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيك بيلباو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج":" خوان لابورتا اتخذ قرارًا نهائيًا بعدم المحاولة مرة أخري للتعاقد مع ويليامز في الميركاتو الجاري".

بن رمضان يتمسك بالأهلي.. والنادي يحدد موعد الكشف الطبي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النجم التونسي محمد علي بن رمضان قد أبلغ ناديه المجري برفضه لأي عروض خارجية بخلاف عرض النادي الأهلي خاصة بعد وصول عرض سعودي مغري للنادي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم بأن الأهلي متمسك باللاعب ويثق في ضمه بعد أن تواصلوا مع اللاعب الذي أكد لهم ان رغبته الأولى هي الانضمام للقلعة الحمراء.

الزمالك يبلغ زيزو بقرار ناري بعد رفض العروض الخليجية

أبلغ مسئولو نادي الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو، الذي يعتبر من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بقرار مهم يتعلق بمستقبله مع النادي.

يأتي هذا القرار بعد رفض العروض المقدمة لضم اللاعب من نادي العربي القطري ونادي نيوم السعودي، حيث كان يسعى هذان الناديان إلى التعاقد مع زيزو رسميًا ابتداءً من الموسم المقبل.

النيابة تقرر إحالة فتوح إلى الجنايات بتهمتي التعاطي والقتل

أمرت النيابة العامة، بتحويل أحمد فتوح لاعب الزمالك إلى محكمة الجنايات بعد تسببه في مقتل شرطي نتيجة دهسه بسيارته إضافة إلى تعاطيه الحشيش.