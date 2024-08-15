نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ماركو رويس يوقع مع لوس أنجلوس جالاكسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، تعاقده الرسمي مع الألماني ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند السابق، في صفقة انتقال حر.

ماركو رويس ينتقل إلى لوس أنجلوس جالاكسي حتى 2026

وقع ماركو رويس مع لوس أنجلوس جالاكسي، عقدًا لمدة عامين ونصف كلاعب حر بعد رحيله عن بوروسيا دورتموند.

ويستعد ماركو رويس صاحب الـ35 عامًا، لخوض تجربة جديدة في الدوري الأمريكي، بعدما أنهى رحلته الطويلة مع بوروسيا دورتموند هذا الصيف.

بدأ رويس، مسيرته الرياضية مع بي آس في دورتموند ما بين 1994 و1996، ولعب لشباب بوروسيا دورتموند وبعدها انضم لصفوف روت فايس آهلن تحت 19 سنة في صيف 2006 ثم صعد للفريق الأول ومنه انتقل إلى بوروسيا مونشنغلادباخ في 2009.

ولعب ماركو رويس، في صفوف بوروسيا دورتموند لمدة 12 عامًا، من 2012 حتى رحيله في 2024.

وخاض ماركو رويس، 429 مباراة خلال رحلته بقميص بوروسيا دورتموند، وسجل 170 هدفًا وصنع 131 تمريرة حاسمة وحقق مع الفريق صاحب القميص الأسود والأصفر 5 ألقاب.