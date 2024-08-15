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أحمد جودة - القاهرة - أثنى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على قدرات القناص الفرنسي الدولي كيليان مبابي خلال ظهوره الأول بقميص النادي الملكي ومساهمته في الفوز على اتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد مساء الأربعاء والتتويج بلقب كأس السوبر الأوروبي.

أنشيلوتي: مبابي يمتلك قدرات هائلة.. ومواجهة أتالانتا تشبه الذهاب إلى طبيب الأسنان

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "يمتلك مبابي قدرات هائلة، لقد عمل بشكل جيد، وتعاون مع زملائه في الفريق وعمل بجدٍ في الدفاع. لم يلعب الفريق بشكل جيد في الشوط الأول، لكنه قدم أداءً جيدًا على الصعيد الدفاعي وهذا هو المهم، عندما فُتحت المساحات، أصبحت الأمور أكثر سهولة لنا، لقد ساهم جميع المهاجمين مثل بيلينجهام وفينيسيوس ورودريجو.، لقد لعب الفريق بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني".

وفيما يتعلق بديفيد ألابا أوضح أنشيلوتي "إنه يتقدم بشكل جيد، ويعمل على المستوى الفردي، وركبته تستجيب بشكل جيد، علينا توخي الحذر لأنها إصابة خطيرة، نعتقد إنه سيبدأ بالركض في الأيام المقبلة وآمل أن يعود قريبًا".