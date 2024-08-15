نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك يشهد تصعيد حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2005 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي استعدادًا للقاء بلدية المحلة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأدى اللاعبون عدة فقرات فنية بعد نهاية التقسيمة، تضمنت التسديدات على المرمى من وضع الثبات وبعض الجمل الخططية.

وشهد المران تصعيد أحمد جمال حارس مرمى فريق ٢٠٠٥ للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بلدية المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد السلام في إطار مباريات الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

