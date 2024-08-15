عاجل.. أسطورة مانشستر يونايتد يكشف موعد اعتزال كريستيانو رونالدو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف ريو فيرديناند أسطورة مانشستر يونايتد ونجم منتخب إنجلترا السابق، موعد اعتزال البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي الحالي، لعبة كرة القدم.

رونالدو مستمر في الملاعب لـ3 سنوات أخرى

قال ريو فيرديناند عبر برنامج “Rio Reacts”: “لا أستطيع أن أكشف الكثير عن موعد اعتزال رونالدو، ولكني كنت أتعامل مع كريستيانو خلف الكواليس”.

وتابع: “رونالدو يلعب ما دام أراد، لن يذهب إلى أي مكان، لقد ذهلت”.

وأضاف: “سترون ذلك في الوقت المناسب، ولكن أعتقد أنه سيواصل اللعب على الأقل لـ3 سنوات أخرى”.

وانضم كريستيانو رونالدو صاحب الـ39 عامًا، إلى صفوف النصر السعودي خلال يناير 2023 قادمًا في صفقة انتقال حر بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

ويرتبط رونالدو، بعقدٍ ساري مع النصر حتى نهاية الموسم المقبل 2024/25، وهناك أحاديث عن رغبة النادي السعودي في تجديد عقد اللاعب لفترة إضافية.