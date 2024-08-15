نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 4 عروض محلية وخليجية لضم نجم وسط الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة عروض للرحيل عن النادي الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

نيدفيد يتلقى 3 عروض محلية وآخر خليجي

قال مصدر داخل النادي الأهلي، إن كريم نيدفيد تلقى 3 عروض من زد وسيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي.

وأضاف المصدر بأن اللاعب نيدفيد يمتلك أيضًا عرضًا خليجيًا.

وأشار المصدر إلى أن الأزمة حاليًا حول طريقة رحيله خصوصًا أنه يرغب في الرحيل على سبيل البيع النهائي وليس الإعارة.